Meistaradeildin aukaatriði fyrir Tottenham

Tottenham ætlar að leggja áherslu á að tryggja sæti liðsins í ensku úrvalsdeildinni frekar en að fara áfram í Meistaradeildinni.
Þetta segir bráðabirgðastjórinn Igor Tudor. Eftir slakan árangur í deildinni var Thomas Frank rekinn á dögunum. Það hefur þó ekki gengið mikið betur undir stjórn Tudor. Liðið er stigi fyrir ofan fallsæti í deildinni.
„Fyrsta markmiðið er úrvalsdeildin, Meistaradeildin er aukaatriði. En við ætlum samt að gera okkar besta til að komast áfram,“ sagði Tudor fyrir fyrri leik 16-liða úrsita Meistaradeildarinnar gegn Atletico Madrid í kvöld.