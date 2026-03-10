fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Liverpool og Chelsea í slag um 13 milljarða mann?

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Meistaradeildin aukaatriði fyrir Tottenham

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 10. mars 2026 19:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tottenham ætlar að leggja áherslu á að tryggja sæti liðsins í ensku úrvalsdeildinni frekar en að fara áfram í Meistaradeildinni.

Þetta segir bráðabirgðastjórinn Igor Tudor. Eftir slakan árangur í deildinni var Thomas Frank rekinn á dögunum. Það hefur þó ekki gengið mikið betur undir stjórn Tudor. Liðið er stigi fyrir ofan fallsæti í deildinni.

„Fyrsta markmiðið er úrvalsdeildin, Meistaradeildin er aukaatriði. En við ætlum samt að gera okkar besta til að komast áfram,“ sagði Tudor fyrir fyrri leik 16-liða úrsita Meistaradeildarinnar gegn Atletico Madrid í kvöld.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 29 mínútum
Meistaradeildin aukaatriði fyrir Tottenham
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Liverpool og Chelsea í slag um 13 milljarða mann?
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Hlaut vægan dóm fyrir að fela myndavél í kvennaklefanum – Hafði stundað þetta í fjögur ár
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fyrrum leikmaður Manchester City í ævilangt bann
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Gervigreindin raðar niður Evrópumeisturum komandi ára – Afar óvænt nafn á bikarinn í fyrsta sinn
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Juventus horfir til Totttenham í leit að varnarmanni
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Real Madrid setur óvænt nafn á blað sitt
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Stjórn United ætlar að gefa sér góðan tíma

Mest lesið

Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Sorglegt andlát hjá 15 ára stúlku um helgina – Hneig niður í miðjum leik

Nýlegt

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Stjórn United ætlar að gefa sér góðan tíma
Blóðug aðkoma í Edition-málinu – Lýsti sjálfri sér sem skrímsli og sagði fjölskylduna hafa ætlað að deyja saman
Gefur innsýn inn í endurhæfingu sína – Notar hjól sem vekur athygli
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Segir frá sorglegum degi í herbúðum United á dögunum
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Neymar þreyttur þegar Ancelotti ætlaði að sjá hann – Setur HM þáttöku hans í uppnám
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Brynja, Sigrún, Anna og Íris stjönuðu við leikmenn Liverpool í gær – Flugu með Icelandair

Brynja, Sigrún, Anna og Íris stjönuðu við leikmenn Liverpool í gær – Flugu með Icelandair
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Lögreglan fer í málið – Stjarnan flýgur dróna nálægt gluggum hjá fólki
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Guardiola á leið í tveggja leikja bann en missir samt ekki af úrslitaleiknum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Ólátabelgurinn Barton í haldi lögreglu – Handtekinn eftir slagsmál í golfklúbbi

Ólátabelgurinn Barton í haldi lögreglu – Handtekinn eftir slagsmál í golfklúbbi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Jökull kallar eftir breytingum fyrir sumarið – „Er einfaldlega of stór til að næg stemning myndist þar“

Jökull kallar eftir breytingum fyrir sumarið – „Er einfaldlega of stór til að næg stemning myndist þar“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Útskýrir orð sín um Carrick eftir að hann var sakaður um árás í hans garð
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Lögreglan herðir aðgerðir gegn þeim sem nota ólöglegan búnað

Lögreglan herðir aðgerðir gegn þeim sem nota ólöglegan búnað
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Með 280 milljónir á mánuði en stendur til boða að fá veglega launahækkun
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Auglýsing sem vekur athygli – Hefur verið sakaður um að beita konur ofbeldi
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Eric Cantona tekur þátt í stóru verkefni á Íslandi

Eric Cantona tekur þátt í stóru verkefni á Íslandi
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Abramovich vill fá milljarðana sem breska ríkið fyrsti

Abramovich vill fá milljarðana sem breska ríkið fyrsti
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Segir Rúnar Kristins hafa þurft að slökkva elda á síðasta ári – „Been there done it, bought the T-shirt. Haldiði kjafti“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Eddie Howe horfir í gamla félagið
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Arsenal sagt leiða kapphlaupið um þýska landsliðsmanninn – Fer frítt í sumar

Arsenal sagt leiða kapphlaupið um þýska landsliðsmanninn – Fer frítt í sumar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
United bætir kraftmiklum miðjumanni á lista sinn
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Hræðileg paneka spyrna kostaði Brentford – West Ham í átta liða úrslit
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Vill taka við Manchester United frekar en Tottenham í sumar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Sorglegt andlát hjá 15 ára stúlku um helgina – Hneig niður í miðjum leik

Sorglegt andlát hjá 15 ára stúlku um helgina – Hneig niður í miðjum leik
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Írakar biðja FIFA um hjálp – Vandræði með ferðalög vegna stríðsins

Írakar biðja FIFA um hjálp – Vandræði með ferðalög vegna stríðsins
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Hneykslaður á þeirri vegferð sem íslensku stelpurnar eru á – „Ég veit ekki hvort fólki sé bara sama“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Algjört óveðurský í rekstrinum í Árbæ: Mígandi tap á síðasta ári – Tekjur hrundu en launagreiðslur stóðu í stað

Algjört óveðurský í rekstrinum í Árbæ: Mígandi tap á síðasta ári – Tekjur hrundu en launagreiðslur stóðu í stað
433Sport
Í gær
Icelandair flaug stjörnum Liverpool til Tyrklands í dag
433Sport
Í gær
Drátturinn í enska bikarnum: Chelsea og Arsenal fengu létta drætti – Stórleikur City og Liverpool
433Sport
Í gær

Flækist inn í stórt lögfræðimál – Krefjast þess að fá bætur eftir svikin loforð

Flækist inn í stórt lögfræðimál – Krefjast þess að fá bætur eftir svikin loforð
433Sport
Í gær

Gefur sjálfri sér tíu í einkunn í svefnherberginu – Eins og eldfjall sem vill alltaf eitthvað nýtt

Gefur sjálfri sér tíu í einkunn í svefnherberginu – Eins og eldfjall sem vill alltaf eitthvað nýtt
433Sport
Í gær
Útskýrir af hverju hann fór ekki frá Liverpool í janúar
433Sport
Í gær
Fær ekkert bann – Þarf að borga tæpar 14 milljónir í sekt