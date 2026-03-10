Jökull kallar eftir breytingum fyrir sumarið – „Er einfaldlega of stór til að næg stemning myndist þar“

Jökull Þorkelsson blaðamaður á Morgunblaðinu kallar eftir breytingum þegar kemur að Lengjudeild karla og úrslitaleik þar um laust sæti í efstu deild.
Deildin er á leið inn í sitt fjórða tímabil þar sem farið er í umspil og svo úrslitaleik um laust sæti í Bestu deild karla.
„Vestri var fyrsta liðið til að komast upp í gegnum umspilið, með sigri á Aftureldingu haustið 2023. Afturelding komst síðan upp ári seinna með sigri á Keflavík og Keflavík komst svo upp í fyrra með sigri á HK. Það virðist góð reynsla að tapa í úrslitunum. Vestri og Afturelding höfnuðu í fjórða sæti deildarinnar og Keflavík í fimmta sæti. Því á enn lið úr öðru eða þriðja sæti deildarinnar eftir að komast upp í gegnum umspilið,“ skrifar Jökull í Morgunblað dagsins.
Hann segir breytinguna hafa heppnast vel en kallar þó eftir einni breytingu.
„Þó mætti breyta einu, en það er hvar úrslitaleikurinn fer fram. Ofanrituðum hefur fundist úrslitaleikurinn ekki enn standa undir væntingum þó að pælingin sé frábær. Laugardalsvöllurinn er einfaldlega of stór til að næg stemning myndist þar.“
Hann segir lausnina vera einfalda. „Betra væri að hafa úrslitaleikinn á heimavelli þess liðs sem endar ofar í töflunni. Þá yrði það lið verðlaunað fyrir að standa sig betur í deildinni, full stúka á vellinum og gífurleg stemning á þessari skemmtilegu stundu.“