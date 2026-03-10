Dramatík í Newcastle – Ótrúlegur leikur í Madríd

Newcastle og Barcelona gerðu dramatískt jafntefli í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum í kvöld. Spilað var á Englandi.
Það var markalaust lengi vel en Harvey Barnes kom Newcastle yfir á 86. mínútu. Það var útlit fyrir að enska liðið færi með dýrmætt forskot til Katalóníu en í blálokin fengu Börsungar vítaspyrnu. Á punktinn fór Lamine Yamal og skoraði. Lokatölur 1-1 og allt jafnt fyrir seini leikinn.
Í Madríd komst Atletico Madrid í 4-0 í fyrri hálfleik gegn Tottenham. Í stöðunni 3-0 var Antonin Kynski, sem kom inn í mark Tottenham fyrir leikinn, tekinn af velli eftir tvö afdrifarík mistök sem leiddu til marka.
Pedro Porro og Dominic Solanke minnkuðu muninn þó tvisvar fyrir Tottenham í þessum ótrúlega leik, en Julian Alvarez skoraði fimmta mark Atletico þar á milli. Skoraði Argentínumaðurinn tvö mörk í kvöld. Lokatölur urðu 5-2 og Atletico í ansi vænni stöðu fyrir seinni leikinn í London.
Bayern Munchen vann ansi þægilegan 1-6 sigur á Atalanta og er hægt að fullyrða að liðið sé komið áfram. Michael Olise skoraði tvö mörk fyrir Bayern í kvöld og Josip Stanisic, Serge Gnabry, Nicolas Jackson og Jamal Musiala komust einnig á blað.