Xavi varpar sprengju – Segir forsetann hafa komið í veg fyrir skipti Messi

Fyrrum stjóri Barcelona, Xavi, segir að forseti félagsins, Joan Laporta, hafi komið í veg fyrir að Lionel Messi sneri aftur til félagsins árið 2023.
Í viðtali við La Vanguardia segir Xavi að allt hafi verið tilbúið fyrir endurkomu Messi frá Paris Saint‑Germain eftir heimsmeistaratitil Argentínu árið 2022.
„Leo var tilbúinn að koma. Við töluðum saman í nokkra mánuði og þegar hann hefði gefið mér endanlegt svar ætlaði ég að láta forsetann vita,“ sagði Xavi.
Hann fullyrðir að grænt ljós hafi fengist frá LaLiga, en að Laporta hafi á síðustu stundu hætt við samninginn.
Laporta hafnaði ásökununum og sagði að það hefði verið Messi og hans fólk sem ákvað að fara frekar til Inter Miami vegna þess að pressan í Barcelona væri of mikil.
Deilan kemur upp á sama tíma og Laporta sækist eftir endurkjöri sem forseti Barcelona, þar sem hann etur kappi við Victor Font.
Xavi hefur verið án starfs síðan hann lét af störfum hjá Barcelona.