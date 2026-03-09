Vill taka við Manchester United frekar en Tottenham í sumar

Roberto De Zerbi, fyrrverandi knattspyrnustjóri Brighton, er sagður hafa mikinn áhuga á að taka við Manchester United.
Ítalinn, sem er 46 ára gamall, er nú án félags eftir að hann lét af störfum hjá franska liðinu Marseille í síðasta mánuði með gagnkvæmu samkomulagi.
Bæði Manchester United og Tottenham hafa verið orðuð við De Zerbi í tengslum við mögulega ráðningu í sumar, þar sem félögin leita að varanlegum knattspyrnustjóra fyrir næsta tímabil.
Samkvæmt Telegraph hefur De Zerbi þó meiri áhuga á starfinu á Old Trafford og er sagður „mjög spenntur“ fyrir möguleikanum á að taka við Manchester United.
Ef af því yrði gæti það verið áfall fyrir Michael Carrick, sem hefur stýrt liðinu tímabundið síðan í janúar.
Carrick hefur náð góðum árangri sem bráðabirgðastjóri og aðeins tapað einum leik síðan hann tók við liðinu, en framtíð hans gæti samt ráðist af ákvörðun félagsins í sumar.