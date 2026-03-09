Útskýrir af hverju hann fór ekki frá Liverpool í janúar

Vinstri bakvörður Liverpool, Andy Robertson, hefur greint frá því að hann hafi hafnað mögulegum félagaskiptum til Tottenham í janúarglugganum til að halda áfram hjá Liverpool.
Skotinn, sem er 31 árs gamall, staðfesti að Tottenham hefði sýnt honum áhuga þegar félagið leitaði leiða til að styrkja lið sitt í fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni. Viðræður fóru fram milli félaganna, en Robertson ákvað að lokum að vera áfram á Anfield.
Robertson hefur leikið með Liverpool síðan árið 2017 og hefur spilað alls 369 leiki fyrir félagið. Á síðustu misserum hefur hann þó þurft að sætta sig við meiri samkeppni um stöðuna, þar sem Milos Kerkez hefur fengið aukið hlutverk í vinstri bakvarðarstöðunni.
Þrátt fyrir það segist Robertson áfram staðráðinn í að leggja sitt af mörkum fyrir liðið.
„Það var vissulega áhugi og viðræður fóru fram milli félaganna, en ákvörðunin var að ég vildi vera áfram hjá Liverpool,“ sagði Robertson eftir sigur Liverpool gegn Wolves í ensku bikarkeppninni á föstudag.
Hann bætti við að hann hafi alltaf verið staðráðinn í að vera hjá félaginu.
„Ég hef verið skuldbundinn Liverpool í næstum níu ár og ég verð það þar til mín er ekki lengur þörf. Þetta félag hefur gefið mér allt og ég hef reynt að gefa því allt til baka,“ sagði Robertson.