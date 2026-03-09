fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

Rodri sektaður um meira en 13 milljónir

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 9. mars 2026 15:00

Miðjumaður Manchester City, Rodri, hefur verið sektaður um 80 þúsund pund af enska knattspyrnusambandinu vegna ummæla sinna um dómara eftir 2-2 jafntefli gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í síðasta mánuði.

Rodri gagnrýndi dómarann Robert Jones eftir leikinn og sagði að hann hefði ekki verið hlutlaus. Hann var ósáttur við að mark Dominic Solanke skyldi standa, þar sem hann taldi sóknarmanninn hafa brotið á varnarmanninum Marc Guehi í aðdragandanum.

Rodri viðurkennir að hafa gengið of langt og unnir niðurstöðunni.

