Meira en helmingur liða hófu leik með mínusstig

Meirihluti liða í efstu deild Kína hóf tímabilið 2026 með mínusstig í kjölfar refsiaðgerða.
Níu lið af sextán fengu stigafrádrátt í tengslum við hagræðingu á úrslitum og fleiri spillingarmál.
Er þetta gert til að viðhalda aga og hreinsa kínverskt fótboltaumhverfi, eins og knattspyrnusambandið þar í landi orðar það.
🇨🇳 The 2026 Chinese Super League kicks off today – and it looks firmly set to be one of the strangest seasons across the entire football world this year.
More than half (9/16) teams are starting the campaign with minus points due to historic offences related to match-fixing,… pic.twitter.com/gfa9DBzwo2
— The Sweeper (@SweeperPod) March 6, 2026
73 aðilar hafa þá verið settir í ævinlangt bann frá því að starfa í kringum kínverskan fótboltamálum vegna spillingarmála. Á meðal þeirra er Li Tie, fyrrum landsliðsþjálfari Kína.
Hann játaði í mars að hafa tekið við yfir 16 milljóna dollara mútum á árunum 2015–2021, haft áhrif á dómarana og andstæðinga.