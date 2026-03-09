Icelandair flaug stjörnum Liverpool til Tyrklands í dag

Icelandair-vél með sérstökum National Geographic litum sást síðdegis í Liverpool þegar hún flutti leikmenn og starfsfólk Liverpool FC til Istanbúl.
Flugfélagið notar Boeing 757 vél í þessum litum sem hefur vakið mikla athygli á undanförnum árum.
Liverpool heldur til Tyrklands þar sem liðið á leik í Meistaradeildinni gegn Galatasaray á morgun
Ferðast liðið með leiguflugi Icelandair.
Myndir af vélinni hafa vakið athygli meðal stuðningsmanna félagsins og flugáhugafólks, enda er National Geographic-liveryið eitt það þekktasta í flota Icelandair.