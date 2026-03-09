Horfa til framherja Tottenham – Líklega einfalt að fá hann ef liðið fellur

Newcastle fylgist náið með stöðu framherjans Dominic Solanke hjá Tottenham fyrir sumargluggann, samkvæmt Daily Mail.
Eddie Howe, stjóri Newcastle, þekkir Solanke vel frá tíma þeirra hjá Bournemouth og er sagður mikill aðdáandi framherjans. Howe vill bæta við reynslumiklum markaskorara í hópinn fyrir næsta tímabil.
Óvissa ríkir hins vegar um framtíð Solanke þar sem Tottenham á í miklum erfiðleikum í ensku úrvalsdeildinni. Liðið er í fallbaráttu og gæti fallið úr efstu deild í fyrsta sinn í nær hálfa öld ef úrslitin fara illa á lokasprettinum.
Framtíð Solanke gæti því ráðist að miklu leyti af því hvort Spurs tekst að halda sér uppi.