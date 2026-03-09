Algjört óveðurský í rekstrinum í Árbæ: Mígandi tap á síðasta ári – Tekjur hrundu en launagreiðslur stóðu í stað

Það er þungur róður þegar kemur að rekstrinum hjá knattspyrnudeild Fylkis. Þetta kemur fram í nýjasta ársreikning félagsins. Ljóst er að reksturinn er ekki sjálfbær um þessar mundir og er uppsafnað tap 124 milljónir á síðustu fimm árum.
Rekstur knattspyrnudeildar hefur verið þungur eftir að karlaliðið féll úr efstu deild haustið 2024. Tekjur sem koma vegna veru liðsins í efstu deild eru í kringum 50-70 milljónir og skýrast aðallega af sjónvarpssamningum og greiðslum frá UEFA vegna árangurs íslenskra liða í Evrópukeppni. Tap varð af rekstri deildarinnar á rekstrarárinu að fjárhæð 71 m.kr.
Til að mæta framangreindum tekjusamdrætti lagði aðalstjórn félagsins knattspyrnudeildinni til um 48 m. kr. alls á árinu í formi eiginfjárframlags til að styðja við rekstur deildarinnar. Eigið fé í lok ársins var neikvætt um -5.843 þús.kr. skv. efnahagsreikningi.
Tekjur deildarinnar voru 240 milljónir á síðasta ári, var það rúmlega 80 milljón króna lækkun frá árinu þar á undan.
Þrátt fyrir mikla lækkun á tekjum var varla neitt dregið úr útgjöldum sem voru á síðasta ári 310 milljónir og lækkuðu aðeins um sex milljónir á milli ára.
Líklegt er að Fylkir hafi ákveðið að taka séns til að reyna að koma karlaliðinu beint aftur í efstu deild því launagreiðslur lækkuðu aðeins um 2 milljónir á milli ára og voru 201 milljón á síðasta ári, liðið var í fallbaráttu í Lengjudeild karla síðasta sumar og kvennaliðið féll úr Lengjudeildinni. Verktakagreiðslur til leikmanna voru 48 milljónir og hækka um tvær milljónir á milli ára.
Skammtímaskuldir deildarinnar eru 21 milljón og þar á meðal er yfirdráttur fyrir 5 milljónir.
Meira:
Ársreikningur Víkings vekur mikla athygli – Gríðarlegt tap á síðasta ári en staðan sterk
Rosaleg skuldastaða í Eyjum vekur enn á ný athygli – Tekjur jukust hressilega á milli ára
Rosaleg tekjuaukning í Vesturbæ með tilkomu Óskars Hrafns – Útgjöld jukust um 120 milljónir á síðasta ári
Jafnvægi í rekstrinum í Úlfarársdal: Tekjur lækkuðu og útgjöld jukust til muna – Samt var hagnaður á rekstri
Svart ský yfir rekstrinum í Garðabæ: Laun hækkuðu rosalega – Tapið á síðasta ári yfir 80 milljónir
Blómlegur rekstur á Hlíðarenda: Aukning í tekjum og góður hagnaður – Laun hækka talsvert á milli ára
Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára