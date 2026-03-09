Ágætis líkur á að Everton fái leikmann Arsenal

Unge vinstri bakvörðurinn Myles Lewis-Skelly hjá Arsenal gæti verið á leið annað á láni fyrir tímabilið næsta tímabil til að fá reglulegan spiltíma og þróa sinn leik.
Football Insider segir frá þessu, en hinn 19 ára gamli Lewis-Skelly hefur fengið afar takmarkaðan spiltíma undanfarið, sér í lagi í úrvalsdeildinni.
Félagið sér það sem góðan kost að lána hann annað til að fá hann annað og Everton ku hafa áhuga á slíku.
Lewis-Skelly braut sér leið inn í aðallið Arsenal aðeins 18 ára á síðustu leiktíð en mikil samkeppni er um stöður í vörninni og hefur hann ekki alveg náð að fylgja því eftir.