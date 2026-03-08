Trent fær á baukinn eftir mistök sín um helgina

Spænskir fjölmiðlar hafa gagnrýnt Trent Alexander-Arnold harðlega eftir frammistöðu hans í leik Real Madrid gegn Celta Vigo í La Liga.
Real Madrid var undir mikilli pressu fyrir leikinn eftir tvö tap í röð í deildinni sem skildu liðið eftir fjórum stigum á eftir toppliði Barcelona. Aurelien Tchouameni kom Real yfir á 11. mínútu á Estadio Abanca-Balaídos, en heimamenn svöruðu skömmu síðar.
Alexander-Arnold, sem gekk til liðs við Real Madrid frá Liverpool, átti erfitt kvöld í vörninni. Hann var gripinn í landhelgi þegar löng sending var spiluð fyrir aftan vörnina.
Sænski kantmaðurinn Williot Swedberg náði boltanum á undan honum og Alexander-Arnold þurfti að elta hann inn í eigin vítateig. Þar sneri Swedberg varnarmanninn af sér áður en hann lagði boltann fyrir Borja Iglesias sem jafnaði metin á 25. mínútu.
Spænskir fjölmiðlar lýstu varnarleik Alexander-Arnold sem „týndum“ og „ótrúlega veikum“ í þessu atviki.