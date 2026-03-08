Sat við hlið Kjartans og rifjaði upp þegar hann gerði honum óleik í viðtali – „Ég gleymi því aldrei“

Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Kjartan þjálfaði meistaraflokk Álftaness í körfubolta í efstu deild en hætti í vetur. Andri tók oft viðtöl við hann þar í starfi sínu fyrir Sýn.
„Ég held að ég sakni hans úr þjálfun meira en hann saknar þess að þjálfa. Mér þótti mjög gaman að því að taka viðtöl við hann og vera á leikjum þegar hann er að þjálfa. Maður er búinn að þekkja hann lengi og veit hvar maður hefur hann. Maður þarf aðeins að hafa fyrir hlutunum, myndi ekki komast upp með að læra ekki heima í viðtali við Kjartani Atla,“ sagði Andri.
„Ég sakna þess ekki að fara í viðtal hjá Nablanum. Fyrsta spurning var alltaf mjög almenn og svo kemur neglan alltaf númer tvö,“ sagði Kjartan þá og hló.
„Ég gleymi því aldrei þegar ég var að taka viðtal fyrir einhvern leik og gleymdi að kveikja á hljóðnemanum svo það þurfti að taka upp byrjunina aftur. Þá spyr ég út í hvað hans menn þurfa að vera með á hreinu til að hafa kveikt á perunni og vera klárir.
Þá fór hann yfir það og líkti þessu svo við að vera spyrill í viðtali sem þarf að hafa kveikt á micnum. Þá þurfti maður að halda andliti því það veit enginn að hann var að gera grín að mér,“ sagði Andri og uppskar mikinn hlátur.
