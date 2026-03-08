Neitaði að taka á sig launalækkun og hættir

Dwight Yorke hefur látið af störfum sem landsliðsþjálfari Trínidad og Tóbagó eftir að hann hafnaði launalækkun í kjölfar þess að liðið mistókst að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu í sumar.
Yorke, sem er goðsögn hjá Manchester United, tók við starfinu með von um að leiða þjóð sína á stórmót, líkt og þegar hann var lykilmaður í sögulegri þátttöku liðsins á HM árið 2006.
Sem þjálfari náði hann þó ekki sama árangri. Landslið Trínidad og Tóbagó endaði í þriðja sæti í sínum undankeppnishópi í nóvember á síðasta ári og missti þar með af sæti á HM 2026. Lokahöggið kom þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Jamaíku.
Knattspyrnusamband Trínidad og Tóbagó staðfesti að Yorke hefði hætt störfum í lok febrúar eftir að ekki náðist samkomulag um nýja samningsskilmála.
Í yfirlýsingu sambandsins kom fram að framkvæmdastjórn hefði farið yfir undankeppnina og framtíðarstefnu landsliðsins, þar á meðal tæknilega uppbyggingu og fjárhagsramma verkefnisins.