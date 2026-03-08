Nablinn segir frá 250 þúsund króna fjárfestingu sem var sú besta í lífi hans – Þurfti að hugsa sig vel um

Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Andri er mikill stuðningsmaður Boston Celtics og upplifði hann ógleymanlegt augnablik þegar hann fór á leikinn þar sem liðið vann titilinn fyrir tveimur árum.
„Ég var á leiknum þegar Boston Celtics tók á móti titlinum á móti Dallas Mavericks. Ég var í tíu manna ferð en fór einn,“ sagði Andri.
Miðinn var allt annað en ódýr, kostaði um 250 þúsund íslenskar krónur.
„Hann sendi á mig hvað miðinn kostaði og ég sagði honum að þetta yrði ógleymanlegt þegar hann horfir til baka,“ rifjaði Kjartan upp.
„Ég var efst upp með bakið í vegginn. En þetta eru ein bestu kaup sem ég hef gert. Mínar bestu fjárfestingar eru þessi miði og íbúðin sem ég keypti,“ sagði Andri.
Umræðan er í spilaranum.