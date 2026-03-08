Gæsahúðaraugnablik Íslendingsins – „Hann er mjög vel liðinn“

Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Orri Steinn Óskarsson er afar vel liðinn hjá Real Sociedad á Spáni. Söng hann með stuðningsmönnum lag um sig eftir síðasta leik, þar sem liðið tryggði sér sæti í bikarúrslitum á Spáni.
🇮🇸🏟️ ¡Por la mañana café, por la tarde ron… Llévame a Sevilla, Orri Óskarsson!!
🗣️ El cántico de los aficionados de la @RealSociedad al delantero islandés
📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/VHKyDlcfmI
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 4, 2026
„Þetta er besta chant sem ég hef heyrt og þeir komnir í bikarúrslit. Þetta er stórt og hann er búinn að vera ótrúlega effektívur á þessum köflum sem hann hefur verið heill,“ sagði Kjartann og Andri tók undir.
„Hann er allavega mjög vel liðinn þarna og vonandi verður hann bikarmeistari og fær að taka þetta chant aftur.“
Umræðan er í spilaranum.