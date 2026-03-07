Verja stuðningsmenn sem bauluðu á hlé vegna Ramadan

Leeds United hefur hvatt stuðningsmenn sína til að sýna virðingu þegar leikur liðsins gegn Norwich City í fimmtu umferð ensku bikarkeppninnar verður stöðvaður tímabundið vegna Ramadan.
Í leik Leeds gegn Manchester City í síðustu viku var gert hlé á leiknum eftir sólsetur svo leikmenn sem fylgja Ramadan gætu rofið föstuna. Þá heyrðust þó baul úr stúkunni á Elland Road, sem sumir gagnrýndu og sögðu bera keim af fordómum.
Skilaboð voru birt á skjám vallarins þar sem útskýrt var að leikhléið væri til að leyfa leikmönnum að rjúfa föstu sína, en eftir leikinn sagði knattspyrnustjórinn Daniel Farke að óvíst væri hvort allir stuðningsmenn hefðu séð tilkynninguna.
Í yfirlýsingu á föstudag sagði Leeds að hegðunin hefði verið „vonbrigði og óvænt“, en félagið gaf jafnframt í skyn að sumir stuðningsmenn hefðu einfaldlega ekki vitað hvers vegna leikurinn var stöðvaður.
Leeds viðurkenndi einnig að félagið hefði getað undirbúið stuðningsmenn betur fyrirfram með skýrari upplýsingum um slíkt leikhlé.