Útlitið ógnvænlegt í Fossvogi – Varar menn við

Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Jóhannes Kristinn Bjarnason gekk í raðir Víkings á dögunum og er breidd liðsins orðin ansi góð.
„Þessi breidd hjá Víkingum er orðin ógnvænleg,“ sagði Helgi í þættinum.
„Já, við höfum samt séð að það er ekki nóg að hrúga leikmönnum til sín, þetta er aðeins meira en sem þarf að gera.
Menn verða oft frústreraðir í byrjun tímabils þegar það mun ekki reyna á breiddina. Þá koma fréttir um að hinn og þessi séu ekki að spila. Menn þurfa að vera þolinmóðir í Víkinni eftir að fá sitt tækifæri,“ sagði Andri.
Kjartan tók undir þetta en hrósaði einnig yfirmanni knattspyrnumála, Kára Árnasyni.
„Kári hefur unnið svakalega gott starf þarna. Þetta eru enn ein góðu kaupin til Víkinga síðan hann kom.“
Umræðan er í spilaranum.