United ákveður tímasetningu til að ræða framtíð Bruno Fernandes

Manchester United hyggst setjast niður með Bruno Fernandes og ræða nýjan samning við portúgalska miðjumanninn eftir Heimsmeistaramótið í sumar.
Samkvæmt nýjustu fréttum vilja forráðamenn félagsins tryggja framtíð fyrirliðans til lengri tíma, en Fernandes hefur verið einn mikilvægasti leikmaður liðsins undanfarin ár. Hann er nú 31 árs gamall en hefur áfram verið lykilmaður í sóknarleik Manchester United.
Fernandes gekk til liðs við United frá Sporting Lissabon í janúar 2020 og hefur síðan þá verið einn af leiðtogum liðsins bæði innan vallar og utan. Hann hefur skorað fjölda marka og lagt upp mörg til viðbótar á tíma sínum hjá félaginu.
Forráðamenn United vilja bíða þar til eftir Heimsmeistaramótið áður en formlegar viðræður hefjast, þar sem leikmaðurinn verður upptekinn með portúgalska landsliðinu á mótinu.
Markmiðið er að ná samkomulagi sem tryggir að Fernandes verði áfram lykilmaður í uppbyggingu liðsins á næstu árum.