Tottenham skoðar það alvarlega að reka Tudor

Tottenham gæti verið á leiðinni að skipta aftur um knattspyrnustjóra aðeins mánuði eftir síðustu breytingu, samkvæmt frétt Telegraph.
Igor Tudor tók við liðinu nýverið eftir að Thomas Frank lét af störfum, en samningur hans gildir aðeins til loka tímabilsins. Hann hefur þó ekki náð að snúa genginu við, þar sem Tottenham hefur tapað fyrstu þremur leikjum sínum undir hans stjórn.
Staða liðsins í ensku úrvalsdeildinni er orðin mjög erfið. Tottenham er nú aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti og tapaði nýverið fyrir Crystal Palace. Það var fimmta tap liðsins í röð og jafnframt ellefti leikurinn í deildinni án sigurs.
Samkvæmt fréttinni hefur félagið þegar átt viðræður við Roberto De Zerbi, fyrrverandi knattspyrnustjóra Brighton, um mögulega ráðningu í sumar.
Ekki er þó útilokað að Spurs geri aðra breytingu á stjórastólnum áður en tímabilinu lýkur ef gengið batnar ekki á næstu vikum.
Tudor er þó enn við stjórnvölinn og á að mæta á blaðamannafund fyrir Meistaradeildarleik gegn Atlético Madrid.