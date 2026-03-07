Kjartan lýsir því þegar hann komst í tæri við stjóra Arsenal í Bandaríkjunum – „Þá sá maður karakterinn“

Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Í umræðu um enska boltann rifjaði Kjartan upp þegar hann fékk að fylgjast með æfingu Manchester City í Los Angeles.
Þar var Mikel Arteta, nú stjóri Arsenal, aðstoðarmaður Pep Guardiola hjá City.
„Ég sá hann einu sinni á æfingu þegar hann var aðstoðarþjálfari City. Hann og De Bruyne voru í reit og þeir voru ekki að djóka.
Það var mjög intense reitur. Þá sá maður karakterinn, hann er mikill keppnismaður. Það var núll afsláttur,“ sagði Kjartan, sem er á því að Arsenal og Arteta klári Englandsmeistaratitilinn í vor.
Umræðan er í spilaranum.