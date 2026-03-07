fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Verja stuðningsmenn sem bauluðu á hlé vegna Ramadan

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Kjartan lýsir því þegar hann komst í tæri við stjóra Arsenal í Bandaríkjunum – „Þá sá maður karakterinn“

433
Laugardaginn 7. mars 2026 07:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Í umræðu um enska boltann rifjaði Kjartan upp þegar hann fékk að fylgjast með æfingu Manchester City í Los Angeles.

video
play-sharp-fill

Þar var Mikel Arteta, nú stjóri Arsenal, aðstoðarmaður Pep Guardiola hjá City.

„Ég sá hann einu sinni á æfingu þegar hann var aðstoðarþjálfari City. Hann og De Bruyne voru í reit og þeir voru ekki að djóka.

Það var mjög intense reitur. Þá sá maður karakterinn, hann er mikill keppnismaður. Það var núll afsláttur,“ sagði Kjartan, sem er á því að Arsenal og Arteta klári Englandsmeistaratitilinn í vor.

Umræðan er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Kjartan lýsir því þegar hann komst í tæri við stjóra Arsenal í Bandaríkjunum – „Þá sá maður karakterinn“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Verja stuðningsmenn sem bauluðu á hlé vegna Ramadan
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Liverpool fyrst í 8-liða úrslit
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Langskotið og dauðafærið – Verða töfrar bikarsins allsráðandi?
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Trú veðbanka á Íslandi meiri en þó ekki mikil
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Tryggði kynfæri sín fyrir meira en 120 milljónir króna
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Arsenal gæti þurft að framkvæma sársaukafulla sölu á stóru nafni í sumar
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Terry segist hata þetta enska lið út af lífinu og útskýrir hvers vegna

Mest lesið

Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann
Sambandið ný hafið – Hún fékk kreditkort og má strauja það eins og hún vill
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun

Nýlegt

Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?
Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni
Liverpool opnar samtalið
Viðbrögð Messi við ummælum Trump vekja athygli – Sjáðu myndbandið
Stuðningsmenn United brjálaðir út í Hojlund fyrir þetta athæfi hans
Hættir nokkuð óvænt skömmu fyrir HM – Náð frábærum árangri í starfi
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Stuðningsmenn United brjálaðir út í Hojlund fyrir þetta athæfi hans
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Hættir nokkuð óvænt skömmu fyrir HM – Náð frábærum árangri í starfi

Hættir nokkuð óvænt skömmu fyrir HM – Náð frábærum árangri í starfi
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
City sagt nálgast kaup á enska landsliðsmanninum
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Þrjú ensk stórlið vilja ungan miðvörð Fulham
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Þrír á blaði hjá Tottenham – Einn þeirra kemur til greina ef liðið fellur

Þrír á blaði hjá Tottenham – Einn þeirra kemur til greina ef liðið fellur
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Sagt að staða Arne Slot verði skoðuð í sumar – Bara einn maður orðaður við starfið

Sagt að staða Arne Slot verði skoðuð í sumar – Bara einn maður orðaður við starfið
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Ræðir málið í fyrsta sinn með tárin í augunum – Sonur hans lést í hræðilegu slysi fyrir nokkrum árum
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Tekur upp hanskann fyrir Carrick og hjólar í goðsagnir United – Segir þá tala mikið en gera lítið

Tekur upp hanskann fyrir Carrick og hjólar í goðsagnir United – Segir þá tala mikið en gera lítið
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Arsenal þarf að selja í sumar til að passa fjárhaginn – Tvö stór nöfn til umræðu á skrifstofu félagsins
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Klár í að taka við Tottenham ef Igor Tudor verður rekinn núna

Klár í að taka við Tottenham ef Igor Tudor verður rekinn núna
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Love Island stjarna opnar sig um framhjáhald sem hún varð fyrir – Var í sambandi með frægum knattspyrnumanni

Love Island stjarna opnar sig um framhjáhald sem hún varð fyrir – Var í sambandi með frægum knattspyrnumanni
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Sambandið ný hafið – Hún fékk kreditkort og má strauja það eins og hún vill
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Messi mætti til fundar með Trump í gær – Ræðuhöld forsetans vekja mikla athygli
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Þeir sem Maguire á að hafa beitt ofbeldi krefjast aðgerða – Vilja að hann fái bann frá fótbolta

Þeir sem Maguire á að hafa beitt ofbeldi krefjast aðgerða – Vilja að hann fái bann frá fótbolta
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Sjónvarpskonan vinsæla var orðlaus í beinni – „Mesta óvirðing sem ég hef heyrt“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Beðinn um að mæta ekki í vinnuna og verður rekinn – Var áður í stóru hlutverki hjá Arsenal
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Bíllinn sem hann ók vekur athygli – Milljarðamæringur sem er að taka bílprófið
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Arsenal staðráðið í að reiða fram sjö og hálfan milljarð í sumar

Arsenal staðráðið í að reiða fram sjö og hálfan milljarð í sumar
433Sport
Í gær

Myndband af Sydney Sweeney fer eins og eldur um sinu – Uppljóstrun hennar í kjölfarið vekur athygli

Myndband af Sydney Sweeney fer eins og eldur um sinu – Uppljóstrun hennar í kjölfarið vekur athygli
433Sport
Í gær
Bale segir þetta stóra ástæðu fyrir því að hann hætti snemma í fótbolta
433Sport
Í gær

Er sagður á blaði hjá Liverpool

Er sagður á blaði hjá Liverpool
433Sport
Í gær
Bandarískur markvörður í Fossvoginn – Var valin best í fyrra
433Sport
Í gær
Hörmungar Tottenham halda áfram
433Sport
Í gær

Velta fyrir sér möguleikunum ef Íran hættir við þátttöku á HM

Velta fyrir sér möguleikunum ef Íran hættir við þátttöku á HM
433Sport
Í gær

Bæjarar halda áfram að horfa til Englands eftir góð kaup síðustu ár

Bæjarar halda áfram að horfa til Englands eftir góð kaup síðustu ár
433Sport
Í gær
Skutu á hótelið sem hann dvaldi á – „Algjör ringulreið“
433Sport
Í gær
Komst að vændiskaupum eiginmannsins – Svona brást hún við
Hide picture