Heyrði áhugaverða sögu um stöðu Rúnars í Kaupmannahöfn – „Viljum að hann fari annað“

Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Það er allt í bál og brand hjá FC Kaupmannahöfn. Liðið lenti í neðri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar nú þegar búið er að tvískipta henni eftir hefðbundna deildarkeppni.
Á mála hjá FCK er Íslendingurinn Rúnar Alex Rúnarsson. Er hann varamarkvörður fyrir Króatann Dominik Kotarski, sem Andra fyrst ekki mikið koma til.
„Hversu lélegur er markvörðurinn þeirra? Maður heyrir að þeir séu alveg búnir að binda vonir við hann og að Rúnar sé meira eins og markmannsþjálfari ef eitthvað er, bara hans aðstoðarmaður.
Þannig staða hans sem einhver samkeppni er bara ekki nein, því miður. Við viljum auðvitað að hann fari í annað lið ef hann fær ekki að spila þarna,“ sagði Andri ómyrkur í máli.
„Það er ákveðin skömm í því fyrir lið af þessari stærðargráðu,“ bætti hann við um gengi liðsins.
