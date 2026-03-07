City og Chelsea hafa áhuga á sama miðjumanninum

Stórlið ensku úrvalsdeildarinnar, Chelsea og Manchester City, eru sögð fylgjast grannt með þýska miðjumanninum Aleksandar Pavlovic hjá Bayern München.
Pavlovic er aðeins 21 árs gamall en hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína með Bayern á undanförnum misserum. Hann hefur einnig fengið tækifæri með þýska landsliðinu og er talinn eitt af efnilegri nöfnum í þýskri knattspyrnu um þessar mundir.
Samkvæmt fréttum gæti verðmiðinn á leikmanninum verið um 65 milljónir evra, sem jafngildir um 56 milljónum punda. Það gæti þó hækkað ef fleiri stórlið ákveða að blanda sér í baráttuna um undirskrift hans.
Bæði Chelsea og Manchester City hafa á síðustu árum lagt mikla áherslu á að fá til sín unga og hæfileikaríka miðjumenn sem geta styrkt liðin til framtíðar.
Óvíst er hvort Bayern München sé tilbúið að selja Pavlovic á næstunni, en áhuginn frá stórum félögum í Evrópu gæti sett pressu á félagið þegar næsti félagaskiptagluggi opnar.