Viðbrögð Messi við ummælum Trump vekja athygli – Sjáðu myndbandið

Donald Trump tók á móti Lionel Messi og liði hans, MLS-meisturum Inter Miami, í Hvíta Húsinu í gær.
Þar var liðið heiðrað fyrir árangur sinn og hélt Trump að sjálfsögðu tölu. Þar löfsöng hann Messi en einnig Cristiano Ronaldo. Margir eru á því að þetta séu tveir bestu knattspyrnumenn sögunnar.
Í ræðu sinni sagði Trump þá að sonur hans, Barron, væri mikill aðdáandi Messi, en einnig Ronaldo.
„Hann er mikill aðdáandi þinn og heldur að þú sért frábær manneskja. Hann er líka mikill aðdáandi manns sem heitir Ronaldo, Cristiano er frábær. Þið eruð miklir meistarar og frábærir íþróttamenn.“
Þetta má sjá hér að neðan.