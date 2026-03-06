Sjónvarpskonan vinsæla var orðlaus í beinni – „Mesta óvirðing sem ég hef heyrt“

Sjónvarps- og útvarpsstjarnan Laura Woods gagnrýndi fyrrverandi knattspyrnustjórann Alan Pardew harðlega eftir ummæli hans um Arsenal og mögulegan Englandsmeistaratitil liðsins.
Pardew, sem var í lýsingu hjá talkSPORT þegar Arsenal vann Brighton og jók forskot sitt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í sjö stig, sagði að titill Arsenal gæti fengið „stjörnumerkingu“ vegna þess hvernig liðið vinnur leiki.
Arsenal er nú í mjög sterkri stöðu í toppbaráttunni, sérstaklega eftir að Manchester City tapaði stigum gegn Nottingham Forest á miðvikudag. Þrátt fyrir það hefur liðið fengið gagnrýni fyrir leikstíl sinn, þar sem mörg mörk hafa komið eftir föst leikatriði og sumir telja liðið beita svokölluðum „brögðum“ til að tryggja sér úrslit.
Pardew sagði að þó Arsenal væri faglegt og sterkt lið væri lítið fallegt við leik þeirra.
„Þeir gera allt sem þarf til að klára leiki. Það lítur út fyrir að Arsenal klári þetta tímabil en það verður stjarna við nafnið þeirra,“ sagði Pardew.
Woods, sem er mikill stuðningsmaður Arsenal, lét hins vegar heyra í sér í útvarpsþætti og gagnrýndi orð hans.
„Alan, ég kann vel við þig en þetta er mesta vanvirðing sem ég hef nokkurn tímann heyrt,“ sagði Woods.
„Ef Arsenal vinnur titilinn er okkur stuðningsmönnum alveg sama hvernig það gerist.“