Þeir sem Maguire á að hafa beitt ofbeldi krefjast aðgerða – Vilja að hann fái bann frá fótbolta

Saksóknarar í Grikklandi hafa hvatt knattspyrnuyfirvöld til að grípa til aðgerða gegn Harry Maguire eftir að varnarmaður Manchester United var sakfelldur í áfrýjunarmáli vegna atviks sem átti sér stað á Mykonos árið 2020.
Maguire fékk 15 mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm eftir að grískur áfrýjunardómstóll á eyjunni Syros komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði gerst sekur um minniháttar líkamsárás, mótspyrnu við handtöku og tilraun til mútugreiðslu.
Enski landsliðsmaðurinn hefur gagnrýnt málsmeðferðina harðlega og sagst ætla að áfrýja niðurstöðunni.
Ioannis Paradissis, lögmaður lögreglumannanna sem sögðust hafa slasast við að handtaka Maguire, gagnrýndi leikmanninn fyrir að hafa ekki beðist afsökunar og hvatti knattspyrnuyfirvöld til að skoða málið.
Í yfirlýsingu sagði Paradissis að lögreglumennirnir hefðu að minnsta kosti búist við afsökunarbeiðni. Hann sagði jafnframt óásættanlegt að lögreglumenn yrðu fyrir líkamsárás í starfi sínu.
Hann bætti við að íþróttayfirvöld ættu að skoða málið tafarlaust og ákveða hvort beita ætti viðurlögum.
Maguire þurfti ekki að mæta sjálfur fyrir dóm og spilaði með Manchester United í 2-1 tapi liðsins gegn Newcastle sama kvöld.
Málið var tekið fyrir nær sex árum eftir handtöku hans í slagsmálum í sumarfríi í Grikklandi. Maguire hafnaði einnig tilboði um að greiða um 43.500 pund til að ljúka málinu utan dómstóla.