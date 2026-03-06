Ræðir málið í fyrsta sinn með tárin í augunum – Sonur hans lést í hræðilegu slysi fyrir nokkrum árum

Michael Ballack, fyrrverandi leikmaður Chelsea og þýska landsliðsins, hefur í fyrsta sinn opinberlega rætt um dauða sonar síns Emilio sem lést aðeins 18 ára gamall árið 2021.
Emilio lést eftir alvarlegt slys við fjölskylduheimilið í Portúgal þegar fjórhjól sem hann var á valt aftur á bak og féll yfir hann. Slysið átti sér stað eftir fjölskyldugrill og samkvæmt lögreglu var hann að aka á ójöfnu landi þegar fjórhjólið missti jafnvægi.
Slökkvilið þurfti að losa Emilio undan ökutækinu áður en sjúkraflutningamenn reyndu að endurlífga hann. Þrátt fyrir tilraunir þeirra var hann úrskurðaður látinn á staðnum.
Ballack ræddi um atvikið í viðtali við Sky í þættinum My Story. Þegar hann var spurður hvernig hann hefði tekist á við missinn átti hann erfitt með að halda aftur af tilfinningum sínum.
„Það er erfitt,“ sagði Ballack og tók sér langt hlé áður en hann hélt áfram. „Þú getur ekki ímyndað þér þetta og þú getur ekki einu sinni lýst því með orðum.“
Hann sagði að sorgin væri ferli sem hver og einn upplifi á sinn hátt. „Ég get varla talað um hann. Mig langar að segja miklu meira en þetta yfirgnæfir mig tilfinningalega.“
Ballack bætti við að hann reyndi að takast á við missinn með því að einbeita sér að daglegu lífi, vinnu og fjölskyldu sinni, þar á meðal öðrum sonum sínum.
„Þú elskar börnin þín meira en allt annað og vilt gefa þeim stöðugleika og öryggi. Þegar svona missir verður verða áhyggjurnar líka meiri,“ sagði Ballack.