United tilbúið að hækka launin hjá Bruno

Manchester United er tilbúið að bjóða fyrirliða sínum, Bruno Fernandes, nýjan og bættan samning sem gerir hann að tekjuhæsta leikmanni félagsins.
Samkvæmt enskum blöðum gæti nýr samningur Portúgalans verið allt að 400 þúsund pund á viku.
Fernandes, sem er 31 árs gamall, hefur verið lykilmaður hjá United undanfarin ár og einn af mikilvægustu leikmönnum liðsins bæði innan vallar og utan.
Framtíð hans á Old Trafford gæti þó ráðist af því hvort Manchester United tryggi sér sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili. Talið er að Fernandes vilji sjá liðið keppa á stærsta sviði Evrópunnar áður en hann ákveður að skuldbinda framtíð sína til félagsins til lengri tíma.
Fernandes hefur verið fyrirliði Manchester United og burðarás í sóknarleik liðsins frá því hann gekk til liðs við félagið árið 2020. Forráðamenn United vilja halda honum áfram í hópnum og eru tilbúnir að verðlauna hann með nýjum samningi.