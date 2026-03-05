United hefur ekki neinn áhuga á að selja meiðslapésa

Manchester United hefur engan áhuga á að selja miðjumanninn Mason Mount í sumar þrátt fyrir áhuga frá öðrum félögum. Þessu halda enskir miðlar fram.
Samkvæmt enskum blöðum hafa bæði Aston Villa og Fulham fylgst með stöðu enska landsliðsmannsins og skoðað möguleikann á að fá hann til liðs við sig. Forráðamenn Manchester United hafa þó gert það ljóst að þeir hyggist ekki selja hinn 27 ára gamla leikmann.
Mount gekk til liðs við United frá Chelsea árið 2023 og þó að hann hafi átt erfitt uppdráttar á köflum vegna meiðsla telja stjórnendur félagsins að hann geti enn orðið mikilvægur hluti af liðinu til framtíðar.
Talið er að þjálfarateymi United hafi trú á hæfileikum hans og vilji gefa honum tækifæri til að ná stöðugleika og sýna sitt rétta form á næstu leiktíð. Þrátt fyrir áhuga frá öðrum félögum virðist því ljóst að Mount verður áfram leikmaður Manchester United þegar næsta tímabil hefst.