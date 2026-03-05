fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

United hefur ekki neinn áhuga á að selja meiðslapésa

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

United hefur ekki neinn áhuga á að selja meiðslapésa

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. mars 2026 09:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Manchester United hefur engan áhuga á að selja miðjumanninn Mason Mount í sumar þrátt fyrir áhuga frá öðrum félögum. Þessu halda enskir miðlar fram.

Samkvæmt enskum blöðum hafa bæði Aston Villa og Fulham fylgst með stöðu enska landsliðsmannsins og skoðað möguleikann á að fá hann til liðs við sig. Forráðamenn Manchester United hafa þó gert það ljóst að þeir hyggist ekki selja hinn 27 ára gamla leikmann.

Mount gekk til liðs við United frá Chelsea árið 2023 og þó að hann hafi átt erfitt uppdráttar á köflum vegna meiðsla telja stjórnendur félagsins að hann geti enn orðið mikilvægur hluti af liðinu til framtíðar.

Talið er að þjálfarateymi United hafi trú á hæfileikum hans og vilji gefa honum tækifæri til að ná stöðugleika og sýna sitt rétta form á næstu leiktíð. Þrátt fyrir áhuga frá öðrum félögum virðist því ljóst að Mount verður áfram leikmaður Manchester United þegar næsta tímabil hefst.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
United hefur ekki neinn áhuga á að selja meiðslapésa
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Setur allt á hliðina með myndum á Instagram – Gegnsæ föt og aðeins í nærbuxum
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Arsenal sagt að gleyma þessu – Fá ekki framherjann í sumar
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
United tilbúið að hækka launin hjá Bruno
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Barcelona blandar sér í slaginn um varnarmanninn öfluga
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Fyrsta tap United undir stjórn Carrick kom í kvöld – Tíu lærisveinar Eddie Howe áttu sigurinn skilið
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Segir þetta styrkleikamerki eftir kvöldið – „Arsenal getur haldið áfram að spila illa og samt unnið leiki“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Chelsea slátraði Aston Villa – Arsenal færist nær titlinum eftir vonbrigði hjá City

Mest lesið

Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Samherjamálið – Lögmaður 252 starfsmanna krefur Baldvin um efndir
Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur
Eineltismálið í Kópavogi – Faðir eins úr hópnum ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar
Haukur Guðmundsson er látinn

Nýlegt

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Álfhólsskóli sendi bréf til foreldra vegna eineltismálsins – Vara við nafnbirtingu á börnum
Segir þetta styrkleikamerki eftir kvöldið – „Arsenal getur haldið áfram að spila illa og samt unnið leiki“
Chelsea slátraði Aston Villa – Arsenal færist nær titlinum eftir vonbrigði hjá City
Telur sig hafa fundið sjálfan Ívar beinlausa
Matarvagni stolið í Reykjavík á meðan dóttir eigendanna var að koma í heiminn
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Upplýsa um furðulegt ákvæði sem er í samningum
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Fela færslur þar sem kallað er eftir því að Parker missi vinnuna

Fela færslur þar sem kallað er eftir því að Parker missi vinnuna
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Neitar að skrifa undir og vill til Englands – United hefur horft til hans
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Rosaleg skuldastaða í Eyjum vekur enn á ný athygli – Tekjur jukust hressilega á milli ára
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Ósáttur eftir að ummæli hans voru fölsuð – Ætlar á HM þrátt fyrir innrás í Íran

Ósáttur eftir að ummæli hans voru fölsuð – Ætlar á HM þrátt fyrir innrás í Íran
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Gerrard ósáttur með Liverpool – Segir að Arne Slot verði að setja þennan í byrjunarliðið

Gerrard ósáttur með Liverpool – Segir að Arne Slot verði að setja þennan í byrjunarliðið
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Fullyrðir að Liverpool hafi haft samband vegna sonar síns
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Vill til Spánar þrátt fyrir áhuga enskra stórliða

Vill til Spánar þrátt fyrir áhuga enskra stórliða
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Harry Maguire dæmdur sekur fyrir að hafa ráðist á löreglu og viljað svo múta henni
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Ástæður fyrir brotthvarfi Ejub fjárhagslegar
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Sneri aftur á hliðarlínuna 77 ára gamall – „Ég fann fyrir fiðringnum og stressinu fyrir leik“

Sneri aftur á hliðarlínuna 77 ára gamall – „Ég fann fyrir fiðringnum og stressinu fyrir leik“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

London og Manchester koma til greina fyrir ungan leikmann Brighton

London og Manchester koma til greina fyrir ungan leikmann Brighton
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Leikmaður United fær sekt, bann og þarf að sækja námskeið – Kallaði leikmann hommastrák
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Ejub kveðjur Hafnarfjörðinn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Er klár í að taka stærra skref í sumar – Áhugi frá Manchester

Er klár í að taka stærra skref í sumar – Áhugi frá Manchester
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Youtube-stjarna fjárfestir í ensku knattspyrnufélagi
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Hemmi Hreiðars að springa úr stolti – „Vinnusemi, metnaður og dugnaður hefur komið þér þangað sem þú ert“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Íranskar landsliðskonur mótmæltu – Myndband
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Sigurður segir ljóst að Þóra hafi staðið að baki bréfinu í aðdraganda brotthvarfs hans – „Ég hefði aldrei valið Þóru aftur“

Sigurður segir ljóst að Þóra hafi staðið að baki bréfinu í aðdraganda brotthvarfs hans – „Ég hefði aldrei valið Þóru aftur“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Líklegt að Liverpool taki slaginn við Börsunga í sumar

Líklegt að Liverpool taki slaginn við Börsunga í sumar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Myndband: Henderson gjörsamlega brjálaður eftir leik í gær – Þurftu að halda aftur af honum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Guardiola skýtur á Arne Slot

Guardiola skýtur á Arne Slot
433Sport
Í gær
Íslandi brá fyrir í ótrúlegri upprifjun – Var með klámstjörnu og notaði það allra heilagasta til að hrekkja vin sinn
433Sport
Í gær
Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“
433Sport
Í gær

England: Liverpool tapaði gegn botnliðinu

England: Liverpool tapaði gegn botnliðinu
433Sport
Í gær

Jardim kominn í nýtt starf

Jardim kominn í nýtt starf
433Sport
Í gær
Gríðarlega metnaðarfullir og horfa óvænt til Liverpool
433Sport
Í gær
Svakalegir yfirburðir Spánverja í leiknum í kvöld