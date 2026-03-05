Tölurnar frá gærkvöldinu vekja athygli – Arsenal setti persónulegt met í að tefja leik

Arsenal tafði leik verulega í 1-0 sigri sínum gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni á dögunum.
Samkvæmt tölfræði tók það leikmenn Arsenal samtals 30 mínútur og 51 sekúndu að endurræsa leikinn í viðureigninni. Það er hæsta tala hjá liðinu í einum leik í deildinni á þessu tímabili.
Tölurnar hafa vakið mikla umræðu eftir leikinn, sérstaklega þar sem Brighton-stjórinn Fabian Hürzeler gagnrýndi gestina fyrir mikla tímaeyðslu. Hann taldi að Arsenal hefði farið of langt í því að tefja leikinn til að verja forskot sitt.
30 – Arsenal took 30 minutes and 51 seconds to restart play against Brighton last night, their highest total in a Premier League match this season. Delayed. pic.twitter.com/0v5G18Z6Ri
Arsenal náði forystunni snemma leiks með marki frá Bukayo Saka og tókst að halda þeirri stöðu út leikinn þrátt fyrir mikla pressu frá heimamönnum.
Sumir stuðningsmenn og sérfræðingar hafa bent á að slíkar tafir geti haft áhrif á leikflæði og skemmtanagildi leiksins. Aðrir telja þó að þetta sé einfaldlega hluti af taktík í toppbaráttu deildarinnar þar sem hvert stig skiptir miklu máli.
Arsenal er sem stendur í toppbaráttu úrvalsdeildarinnar og reynir liðið að tryggja sér enska meistaratitilinn á þessu tímabili.