Thomas Frank gæti fljótt fengið starf í ensku úrvalsdeildinni

Crystal Palace hefur bætt Thomas Frank við listann yfir mögulega arftaka Oliver Glasner sem knattspyrnustjóra liðsins.
Glasner er væntanlegur til að yfirgefa félagið á næstunni og því eru forráðamenn Palace þegar farnir að skoða mögulega kandídata til að taka við liðinu. Samkvæmt enskum blöðum er danski stjórinn Thomas Frank nú meðal þeirra sem félagið hefur áhuga á.
Frank hefur áður stýrt Tottenham og einnig unnið gott starf á ferli sínum í ensku knattspyrnunni. Hann hefur þótt byggja upp skipulögð og samheldin lið og því er talið að hann gæti hentað vel í verkefnið hjá Crystal Palace.
Palace vill tryggja stöðugleika hjá félaginu fyrir næsta tímabil og því er verið að skoða nokkra möguleika áður en endanleg ákvörðun verður tekin.
Ekki hefur þó verið tekin formleg ákvörðun enn og fleiri nöfn gætu bæst við listann áður en nýr knattspyrnustjóri verður ráðinn.