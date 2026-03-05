fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

Þetta yrðu fjárhagslegu afleiðingarnar af því að Tottenham falli um deild

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 5. mars 2026 19:30

Getty Images

Fall Tottenham Hotspur úr ensku úrvalsdeildinni gæti haft gríðarleg fjárhagsleg áhrif á félagið. BBC tekur hugsanlegar afleiðingar saman í grein í dag.

Tottenham voru með um 690 milljónir punda í tekjur í fyrra, en tekjurnar gætu lækkað um allt að 261 milljón punda við fall.

Sjónvarpsréttartekjur myndu þá hrynja þar sem félagið missir hlutdeild í sjónvarpssamningum deildarinnar og mögulegar tekjur úr Meistaradeild Evrópu.

Þá myndu einnig lækka miðasölutekjur á nýja leikvanginum og styrktarsamningar, meðal annars við Nike og AIA Group, sem innihalda ákvæði ef liðið fellur.

Þó svo að launakostnaður gæti lækkað um helming samkvæmt samningum leikmanna myndu mörg rekstrargjöld, eins og rekstur leikvangs og starfsfólks, haldast svipuð, sem gæti gert það að verkum að fjárhagsleg enduruppbygging tæki fleiri ár.

Tottenham er í 16. sæti deildarinnar með 29 stig, stigi fyrir ofan fallsæti. Liðið á þó leik til góða á flest lið og mætir Crystal Palace á heimavelli í kvöld.

Grein BBC í heild

