Fimmtudagur 05.mars 2026

Hörmungar Tottenham halda áfram

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

Skutu á hótelið sem hann dvaldi á – „Algjör ringulreið"

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 5. mars 2026 20:30

Lee Brown, fyrrverandi knattspyrnumaður sem lék meðal annars fyrir Queens Park Rangers, Wimbledon og Portsmouth, lýsti því er hann varð vitni af því að flugskeyti hafnaði á hóteli sem hann dvaldi á í Dúbaí.

Brown er nú strandaglópur í Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum vegna áframhaldandi hefndarárása Íran í stríði við Bandaríkin og Ísrael.

„Flugskeytum var skotið á hótelið sem við vorum á. Sem betur fer vorum við úti á þessum tíma, en þegar við komum aftur um 16:30 var algjör ringulreið. Hótelið brann og allir hlupu um allt,“ sagði Brown við BBC.

Hann bætti við að ástandið væri smám saman að róast þó enn megi heyra í sprengingum úr fjarlægð.

Fjöldi flugferða hefur fallið niður vegna átakanna og margir komast því ekki leiðar sinnar.

