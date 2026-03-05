Skutu á hótelið sem hann dvaldi á – „Algjör ringulreið“

Lee Brown, fyrrverandi knattspyrnumaður sem lék meðal annars fyrir Queens Park Rangers, Wimbledon og Portsmouth, lýsti því er hann varð vitni af því að flugskeyti hafnaði á hóteli sem hann dvaldi á í Dúbaí.
Brown er nú strandaglópur í Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum vegna áframhaldandi hefndarárása Íran í stríði við Bandaríkin og Ísrael.
„Flugskeytum var skotið á hótelið sem við vorum á. Sem betur fer vorum við úti á þessum tíma, en þegar við komum aftur um 16:30 var algjör ringulreið. Hótelið brann og allir hlupu um allt,“ sagði Brown við BBC.
Hann bætti við að ástandið væri smám saman að róast þó enn megi heyra í sprengingum úr fjarlægð.
Fjöldi flugferða hefur fallið niður vegna átakanna og margir komast því ekki leiðar sinnar.