Real Madrid setur áhugaverðan kost á blað fyrir sumarið

Real Madrid er að íhuga að gera breytingu á þjálfarastólnum fyrir næsta tímabil samkvæmt ítölskum fjölmiðlum.
Samkvæmt fréttum er spænska stórliðið að skoða möguleikann á að skipta út núverandi þjálfara, Álvaro Arbeloa, og ráða í staðinn ítalska knattspyrnustjórann Massimiliano Allegri. Allegri er nú þjálfari AC Milan en hefur á löngum ferli sínum stýrt nokkrum af stærstu félögum Ítalíu, þar á meðal Juventus.
Forráðamenn Real Madrid eru sagðir meta reynslu Allegri mikils, sérstaklega í Evrópukeppnum, og telja hann geta styrkt liðið fyrir komandi tímabil. Félagið vill halda áfram að berjast um stærstu titlana bæði á Spáni og í Meistaradeild Evrópu.
Álvaro Arbeloa, sem er fyrrum leikmaður Real Madrid, hefur verið við stjórnvölinn hjá liðinu eftir að Xabi Alonso var rekinn fyrr á þessu tímabili. Arbeloa er ekki framtíðarlausn í huga Real Madrid.
Engar formlegar viðræður hafa þó verið staðfestar enn sem komið er, en talið er að Real Madrid muni skoða stöðuna vandlega áður en ákvörðun verður tekin um þjálfarastólinn fyrir næsta tímabil.