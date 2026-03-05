Ofurtölvan stokkar spilin eftir leiki vikunnar – Skelfileg niðurstaða Liverpool

Ofurtölvan spáir Arsenal Englandsmeistaratitlinum eftir leikina í ensku úrvaldseildinni í gær og fyrradag.
Lið Mikel Arteta er talið halda núverandi forskoti og enda sjö stigum á undan Manchester City.
Samkvæmt spánni mun Manchester United ná þriðja sætinu og vera aðeins einu stigi á undan Chelsea. Aston Villa kemst einnig inn í topp fimm en Liverpool missir af Meistaradeildarsæti miðað við þetta.
Í fallbaráttunni telur ofurtölvan að West Ham, Burnley og Wolves falli úr deildinni.
Hér að neðan er spá ofurtölvunnar eins og hún lítur út í dag.