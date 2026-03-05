Barcelona blandar sér í slaginn um varnarmanninn öfluga

Barcelona hefur áhuga á því að fá varnarmann Tottenham, Micky van de Ven, til liðs við sig í sumar samkvæmt spænskum fjölmiðlum.
Hinn 24 ára gamli hollenski landsliðsmaður hefur vakið mikla athygli síðan hann gekk til liðs við Tottenham og verið einn af lykilmönnum í vörn liðsins. Frammistaða hans hefur ekki farið fram hjá stærstu félögum Evrópu og nú er sagt að Barcelona fylgist grannt með stöðu mála.
Samkvæmt spænskum blöðum hyggst katalónska félagið auka viðleitni sína til að fá van de Ven þegar sumarglugginn opnar. Barcelona er að skoða leiðir til að styrkja varnarlínu sína fyrir næsta tímabil og telja forráðamenn félagsins að Hollendingurinn passi vel inn í leikstíl liðsins.
Tottenham hefur þó ekki gefið nein merki um að vilja selja varnarmanninn, sem er enn á góðum aldri og talinn mikilvægur hluti af framtíðaráætlunum félagsins.
Því gæti reynst erfitt fyrir Barcelona að landa samningi en Liverpool og Manchester United eru einnig sögð skoða málið.