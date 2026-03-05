Arteta kaldhæðinn í svörum – Gaf í skyn að hann tæki ekki mikið mark á gagnrýni frá þessum manni

Stjóri Arsenal, Mikel Arteta, svaraði gagnrýni frá Fabian Hurzeler, stjóri Brighton, á kaldhæðnislegan hátt eftir 0-1 sigur í gær.
Bukayo Saka skoraði eina mark leiksins og tryggði Arsenal sjö stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar, því Manchester City tapaði stigum á sama tíma.
Eftir leikinn gagnrýndi Hurzeler leikstíl Arsenal og gaf í skyn að liðið tefði leikinn. „Það var aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag,“ sagði hann og benti meðal annars á að markvörður Arsenal hefði legið nokkrum sinnum á vellinum.
Þegar þessi ummæli voru borin undir Arteta svaraði hann stuttlega: „Alveg svakalega kemur það á óvart (að Hurzeler sé að gagnrýna liðið).“
Spánverjinn neitaði að fara nánar út í málið, en þegar hann var spurður hvort hann skipti sér af því sem aðrir stjórar segðu svaraði hann: „Það fer eftir athugasemdinni, manneskjunni og tilganginum.“