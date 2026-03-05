Arsenal sagt að gleyma þessu – Fá ekki framherjann í sumar

Arsenal hefur verið sagt að framherjinn Pio Esposito sé ekki til sölu hjá Inter Milan, sama hvaða tilboð berist.
Samkvæmt ítölskum miðlum hefur Arsenal sýnt mikinn áhuga á hinum 20 ára gamla ítalska framherja, sem er talinn einn efnilegasti sóknarmaður Inter um þessar mundir. Forráðamenn ítalska félagsins hafa þó gert það ljóst að þeir hafi engan áhuga á að selja leikmanninn.
Esposito hefur vakið athygli með frammistöðu sinni og Inter lítur á hann sem mikilvægan hluta af framtíð félagsins. Því hafa stjórnendur félagsins ákveðið að hafna öllum fyrirspurnum um möguleg félagaskipti hans.
Arsenal er að leita að leiðum til að styrkja sóknarlínu sína fyrir komandi tímabil og hefur fylgst grannt með ungum og efnilegum leikmönnum víðs vegar um Evrópu.
Þrátt fyrir áhuga Lundúnaliðsins virðist þó ljóst að Inter muni ekki selja Esposito á næstunni, enda vilja þeir halda í leikmann sem þeir telja eiga bjarta framtíð fyrir sér hjá félaginu.