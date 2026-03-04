Youtube-stjarna fjárfestir í ensku knattspyrnufélagi

YouTube-stjarnan KSI hefur staðfest að hann hafi náð samkomulagi um kaup á hlut í enska félaginu Dagenham & Redbridge.
Samkvæmt KSI, sem heitir réttu nafni Olajide Olatunji, eignast hann 20 prósenta hlut í félaginu, en kaupin eru háð samþykki ensku utandeildarinnar.
Vill KSI koma Dagenham & Redbridge á kortið, jafnvel alla leið upp í ensku úrvalsdeildina.
Kaup KSI eru hluti af breytingum á eigendahópi félagsins. Nýverið gekk framherjinn Andy Carroll, fyrrum leikmaður Liverpool og Newcastle, einnig til liðs við eigendahópinn.
I’m so excited to start this journey. It’s gonna be a rollercoaster for sure but I hope to bring Dagenham and Redbridge (@Dag_RedFC) back to the glory days. For those of you that are OG fans (Race to Division One), you’ll know that this is a full circle moment for me. So join me… pic.twitter.com/GosGKRtPR6
— ksi (@KSI) March 3, 2026