Trump spurður út í Íran og þátttöku þeirra á HM í sumar – „Mér er eiginlega alveg sama“

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist ekki hafa áhyggjur af því hvort Íran taki þátt í Heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu í sumar, þrátt fyrir vaxandi spennu í Miðausturlöndum.
Á síðustu dögum hafa árásir Ísraels og Bandaríkjanna beinst að skotmörkum í Íran og Íranar hafa svarað með gagnárásum á ríki sem eru bandamenn Bandaríkjanna við Persaflóa.
Bandaríkin verða einn af þremur gestgjöfum HM ásamt Kanada og Mexíkó og Trump hefur verið áberandi í kynningu mótsins ásamt forseta FIFA, Gianni Infantino.
Íran hefur tryggt sér sæti á heimsmeistaramótinu í fjórða sinn í röð en mögulegt er að landið sniðgangi mótið. Þegar Trump var spurður út í málið sagði hann við Politico. „Mér er eiginlega alveg sama. Íran er mjög illa statt land.“
Ef Íran dregur sig úr keppni gætu Írak eða Sameinuðu arabísku furstadæmin fengið sætið. Írak þarf þó fyrst að vinna milliríkja umspilsleik gegn annaðhvort Bólivíu eða Súrínam til að eiga möguleika á þátttöku.