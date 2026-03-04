Segir þetta styrkleikamerki eftir kvöldið – „Arsenal getur haldið áfram að spila illa og samt unnið leiki“

Arsenal sótti mikilvægan 1-0 sigur á útivelli gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Leikurinn fór fram á Amex-leikvanginum og tryggði liðið sér þrjú dýrmæt stig í toppbaráttunni þrátt fyrir að frammistaðan hafi ekki verið sú sannfærandi. Á sama tíma missteig Manchester City sig gegn Nottingham Forest og forskot Arsenal því sjö stig en City á leik til góða.
Rob Green, fyrrum markvörður West Ham og nú sérfræðingur hjá BBC Radio 5 Live, sagði eftir leikinn að Arsenal sýni ákveðinn styrk með því að vinna leiki jafnvel þegar liðið spilar ekki vel.
„Arsenal getur haldið áfram að spila illa og samt unnið leiki. Það eru hin liðin sem eru að misstíga sig. Manchester City hefur verið að hiksta og Arsenal nær einfaldlega að mala út úrslit,“ sagði Green.
Hann bætti við að liðið hefði fengið smá heppni í leiknum og að fáir leikmenn gætu sagt að þeir hefðu átt sérstaklega góðan leik.
„Kannski Hincapié og einn eða tveir aðrir í vörninni, en annars var þetta einfaldlega sigur sem Arsenal þurfti að hafa mikið fyrir,“ sagði Green.