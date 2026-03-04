Ósáttur eftir að ummæli hans voru fölsuð – Ætlar á HM þrátt fyrir innrás í Íran

Richarlison, sóknarmaður Tottenham og brasilíska landsliðsins, hefur neitað því að hann ætli að sniðganga næsta Heimsmeistaramót vegna átaka í Mið-Austurlöndum.
Orðrómurinn hófst eftir að falsað skjáskot dreifðist á samfélagsmiðlinum X þar sem sett var fram tilvitnun sem átti að vera frá leikmanninum. Þar stóð. „Ég mun ekki spila á HM fyrr en átökunum lýkur.“
Færslan vakti mikla athygli og ýtti undir sögusagnir um að hinn 28 ára gamli framherji hygðist sniðganga mótið í Norður-Ameríku vegna árása Bandaríkjanna og Ísraels á Íran.
Richarlison brást hins vegar fljótt við og sagði um að ræða rangfærslur.
„Til að taka af allan vafa , þetta er falsfrétt. Ég sagði aldrei þetta,“ skrifaði hann.
Hann bætti við að þrátt fyrir að hann sé andvígur stríði og átökum hafi hann aldrei sagt að hann myndi ekki spila fyrir Brasilíu á Heimsmeistaramótinu. Þá hvatti hann þá sem deildu færslunni til að eyða henni.