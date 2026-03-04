Neitar að skrifa undir og vill til Englands – United hefur horft til hans

Karim Adeyemi, sóknarmaður Borussia Dortmund, er sagður vilja færa sig yfir í ensku úrvalsdeildina þrátt fyrir að félagið hafi reynt að semja við hann um nýjan samning.
Hinn 24 ára gamli þýski landsliðsmaður er samningsbundinn Dortmund til ársins 2027 eftir að hafa gengið til liðs við félagið frá Red Bull Salzburg fyrir þremur árum.
Frammistaða hans hefur vakið áhuga víða í Evrópu og Manchester United er meðal þeirra félaga sem hafa verið orðuð við leikmanninn.
Samkvæmt þýska miðlinum Bild telja forráðamenn Dortmund, Adeyemi vera mikilvægan hluta af framtíð liðsins og hafa lagt fram tilboð um bættan samning. Leikmaðurinn hefur þó ekki sýnt mikinn áhuga á að skrifa undir á þessu stigi þar sem hann bíður eftir mögulegum tilboðum frá enskum félögum í sumar.
Það gæti þó reynst flókið að fá Adeyemi þar sem samningur hans við Dortmund inniheldur ekki sérstakt lausnarákvæði.