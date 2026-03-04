Leikmaður United fær sekt, bann og þarf að sækja námskeið – Kallaði leikmann hommastrák

Jack Fletcher, miðjumaður Manchester United, hefur beðist afsökunar eftir að hafa fengið sex leikja bann fyrir að láta niðrandi ummæli um samkynhneigða falla í leik.
Atvikið átti sér stað í 5-2 tapi gegn Barnsley í bikarkeppni neðri deilda í október. Fletcher, sem er 18 ára og sonur fyrrum leikmanns United, Darren Fletcher, var rekinn af velli á 62. mínútu. Síðar kom í ljós að hann kallaði andstæðing „hommastrák“.
„Ég biðst innilega afsökunar á þessu móðgandi orðavali í hita leiksins,“ sagði Fletcher og bætti við að ummælin endurspegluðu ekki gildi sín.
Enska knattspyrnusambandið sektaði hann um 1500 pund og skipaði honum að sækja fræðslunámskeið. United segir félagið vinna með leikmanninum í fræðslu um skaðsemi mismununar.