Íranskar landsliðskonur mótmæltu – Myndband

Landsliðskonur Íran sungu ekki með þjóðsöng lands síns fyrir leik gegn Suður-Kóreu, sem fram fór í Ástralíu í gær.
Talið er að liðið hafi gert þetta í mótmælaskyni í kjölfar átakanna í Miðausturlöndum. Íran tapaði leiknum 3-0.
Í kjölfar leiksins neituðu leikmenn og þjálfarinn Marziyeh Jafari að tjá sig um stöðu mála heima fyrir.
Margir hafa hrósað þeim fyrir þetta athæfi, sem má sjá hér að neðan.
Iran’s women’s national football team refused to sing the anthem at the Asian Cup
Before the match against South Korea, the players did not perform the national anthem. The team stood in silence, while head coach Marzieh Jafari was seen smiling during its performance.
She… pic.twitter.com/KYUgFUwPyT
— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026