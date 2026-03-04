Fullyrðir að Liverpool hafi haft samband vegna sonar síns

Faðir Roland Sallai, leikmanns Galatasaray, segir að Liverpool hafi sýnt syni sínum áhuga.
„Roli líður vel hér, hann elskar félagið og er ekki örvæntingarfullur að fara,“ sagði faðir hans og hélt áfram.
„En ég tel að hann eigi eitt stórt skref eftir á ferlinum. Liverpool gæti verið sá áfangastaður. Ég veit að þegar hefur verið haft samband í gegnum umboðsskrifstofu hans.“
Hinn 28 ára gamli Sallai hefur verið lykilmaður hjá Galatasaray og virðist sem svo að hann hafi vakið athygli stærri liða með frammistöðu sinni.
Þess má geta að Sallai, sem er að upplagi bakvörður, og hans lið Galatasaray mæta Liverpool í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar