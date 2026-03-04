Chelsea slátraði Aston Villa – Arsenal færist nær titlinum eftir vonbrigði hjá City

Fjórum leikjum er lokið í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en Chelsea lék sér að Aston Villa á útivelli. Douglas Luiz kom heimamönnum yfir á annari mínútur.
Joao Pedro svaraði fyrir gestina með tveimur mörkum í fyrri hálfleik og staðan 1-2 í hálfleik.
Cole Palmer kom Chelsea í 1-3 í síðari hálfleik áður en Pedro bætti við fjórða marki Chelsea og fullkomnaði þrennu sína. Chelsea fer upp í fimmta sæti deildarinnar og fer yfir Liverpool á markatölu.
Á sama tíma vann Arsenal 0-1 sigur á Brighton þar sem Bukayo Saka skoraði eina mark leiksins. Topplið Arsenal ógnaði marki gestana ekki mikið en Brighton var í sömu vandræðum, þeir sköpuðu sér lítið.
Forskot Arsenal á toppi deildarinnar eru sjö stig eftir kvöldið því Manchester City mistókst að klára Nottingham Forest á heimavelli. Leikurinn endaði 2-2 en City komst í tvígang yfir í leiknum, Antoine Semenyo og Rodri skoruðu mörk City.
City á leik til góða á Arsenal en ljóst er að lærisveinar Mikel Arteta eru í frábæri stöðu.
Á sama tíma vann West Ham öflugan sigur á Fulham þar sem Crysencio Summerville skoraði eina mark leiksins. West Ham er áfram í fallsæti með 28 stig, sama fjölda og Nottingham Forest og aðeins stigi á eftir Tottenham.