Harry Maguire dæmdur sekur fyrir að hafa ráðist á löreglu og viljað svo múta henni

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Ástæður fyrir brotthvarfi Ejub fjárhagslegar

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 4. mars 2026 15:03

Ejub Purisevic

Ejub Purisevic var látinn fara frá FH af fjárhagslegum ástæðum. Þetta segir yfirmaður knattspyrnumála, Davíð Þór Viðarsson, við Vísi.

Margir voru hissa þegar tilkynnt var að Ejub, sem er afar reynslumikill þjálfari, væri hættur sem afreksstjóri knattspyrnudeildar FH. Nú er ástæðan komin í ljós.

FH er því ekki að leita að öðrum aðila í starf Ejub. Það mun dreifast á aðila innan knattspyrnudeildarinnar.

„Við munum bara leysa það innanhús. Það er ákveðin endurskipulagning í gangi og þetta er bara eitt skref í henni, svo bara höldum við áfram,“ segir Davíð við Vísi.

 

