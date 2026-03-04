Ástæður fyrir brotthvarfi Ejub fjárhagslegar

Ejub Purisevic var látinn fara frá FH af fjárhagslegum ástæðum. Þetta segir yfirmaður knattspyrnumála, Davíð Þór Viðarsson, við Vísi.
Margir voru hissa þegar tilkynnt var að Ejub, sem er afar reynslumikill þjálfari, væri hættur sem afreksstjóri knattspyrnudeildar FH. Nú er ástæðan komin í ljós.
FH er því ekki að leita að öðrum aðila í starf Ejub. Það mun dreifast á aðila innan knattspyrnudeildarinnar.
„Við munum bara leysa það innanhús. Það er ákveðin endurskipulagning í gangi og þetta er bara eitt skref í henni, svo bara höldum við áfram,“ segir Davíð við Vísi.