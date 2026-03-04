fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“

Victor Pálsson
Miðvikudaginn 4. mars 2026 07:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Arsenal er líklega eitt öflugasta félagslið heims þegar kemur að því að nýta föst leikatriði.

Arsenal hefur skorað ófá mörk undanfarin ár úr föstum leikatriðum og eru gríðarlega erfiðir að eiga við inni í teig.

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, vill þó meira en hann tjáði sig fyrir leik gegn Brighton á morgun.

Spánverjinn segir að hans menn geti gert mun betur en liðið er á toppi úrvalsdeildarinnar og er útlitið bjart þessa stundina.

,,Það pirrar mig að við séum ekki að skora meira úr föstum leikatriðum og erum einnig að fá á okkur mörk úr þeim,“ sagði Arteta.

,,Við viljum vera besta liðið og stjórna öllum hluta leiksins. Það er það sem þetta lið ætlar sér.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Íslandi brá fyrir í ótrúlegri upprifjun – Var með klámstjörnu og notaði það allra heilagasta til að hrekkja vin sinn
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
England: Liverpool tapaði gegn botnliðinu
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Jardim kominn í nýtt starf
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Gríðarlega metnaðarfullir og horfa óvænt til Liverpool
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Svakalegir yfirburðir Spánverja í leiknum í kvöld
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Steini Halldórs eftir stórt tap: ,,Slökkvum á okkur og þá refsa þær“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ísland sá aldrei til sólar gegn Spánverjum

Mest lesið

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Leiddist á borgarstjórnarfundi og fór að rífast og hella úr skálum hæðni sinnar – „Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala“
Natan aftur grunaður um fjárdrátt – Sagður hafa stolið fé frá Viðreisn
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt

Nýlegt

Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Svakalegir yfirburðir Spánverja í leiknum í kvöld
Steini Halldórs eftir stórt tap: ,,Slökkvum á okkur og þá refsa þær“
Leiddist á borgarstjórnarfundi og fór að rífast og hella úr skálum hæðni sinnar – „Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala“
Rúntaði í leyfisleysi um Ísland með Kínverja og sagði ósatt
Ísland sá aldrei til sólar gegn Spánverjum
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Eigandinn skrautlegi sýndi áhuga bara því Manchester City sýndi áhuga – ,,Hafði ekki hugmynd um hvernig ég ætti að dæma fótboltamann“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Real Madrid án lykilmanns í allt að tíu mánuði

Real Madrid án lykilmanns í allt að tíu mánuði
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Viðræður farnar af stað – Verið á frábæru skriði
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Sjáðu valdeflandi ræðu Óla Kri fyrir verkefnið stóra
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Guardiola leyfir stuðningsmönnum að vona

Guardiola leyfir stuðningsmönnum að vona
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Grunur leikur á að um íkveikju hafi verið að ræða

Grunur leikur á að um íkveikju hafi verið að ræða
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Brautryðjandi fallin frá
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Orðinn þreyttur á að berjast við Haaland og skoðar það að fara til Spánar

Orðinn þreyttur á að berjast við Haaland og skoðar það að fara til Spánar
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Ísland og Spánn aðeins mæst einu sinni – Myndu þiggja sömu úrslit með þökkum
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Er hraðskreiðasti leikmaður Evrópu eftir þennan sprett – Myndband
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Arsenal leiðir kapphlaupið

Arsenal leiðir kapphlaupið
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Misskilningur í heimahúsi leiddi til lífshættulegra aðstæðna – Eiginkonan stakk mann sinn og kastaði í hann skærum

Misskilningur í heimahúsi leiddi til lífshættulegra aðstæðna – Eiginkonan stakk mann sinn og kastaði í hann skærum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Stjarnan æfir hjá utandeildarliði á meðan hann bíður eftir niðurstöðu í málinu
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Segir United geta selt Bruno eins og hvern annan
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt

Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal heldur toppsætinu allt til loka – Högg fyrir Chelsea
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Fullyrt að Aron Jó sé hættur – „Þetta er auðvitað sorglegt“
433Sport
Í gær
Myndir: Drykkjuskapur Rooney enn og aftur á forsíðum blaðanna – Blindfullur með tveimur konum
433Sport
Í gær

McKennie framlengdi

McKennie framlengdi
433Sport
Í gær

,,Þetta tap er mér að kenna og engum öðrum“

,,Þetta tap er mér að kenna og engum öðrum“
433Sport
Í gær
Fyrrum fyrirliði United ekki mikill aðdáandi Rashford
433Sport
Í gær

,,Líður eins og ég tilheyri Manchester“

,,Líður eins og ég tilheyri Manchester“
433Sport
Í gær
Martinez orðaður við United
433Sport
Í gær
Fékk lítið af símtölum eftir að hafa lent í skelfilegu bílslysi – ,,Egóið sagði einfaldlega nei“
433Sport
Í gær

Skoraði sína fyrstu þrennu – Sjáðu mörkin

Skoraði sína fyrstu þrennu – Sjáðu mörkin
433Sport
Í gær

Stefnir allt í að Haaland missi af leiknum

Stefnir allt í að Haaland missi af leiknum
433Sport
Í gær
Skoraði þrennu á sjö mínútum í magnaðri endurkomu Íslands
433Sport
Í gær
Víkingur staðfestir komu Jóa Bjarna