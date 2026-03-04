Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“

Arsenal er líklega eitt öflugasta félagslið heims þegar kemur að því að nýta föst leikatriði.
Arsenal hefur skorað ófá mörk undanfarin ár úr föstum leikatriðum og eru gríðarlega erfiðir að eiga við inni í teig.
Mikel Arteta, stjóri Arsenal, vill þó meira en hann tjáði sig fyrir leik gegn Brighton á morgun.
Spánverjinn segir að hans menn geti gert mun betur en liðið er á toppi úrvalsdeildarinnar og er útlitið bjart þessa stundina.
,,Það pirrar mig að við séum ekki að skora meira úr föstum leikatriðum og erum einnig að fá á okkur mörk úr þeim,“ sagði Arteta.
,,Við viljum vera besta liðið og stjórna öllum hluta leiksins. Það er það sem þetta lið ætlar sér.“